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Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

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