Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против ГрузииРИА Новости 06:19
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
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Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39
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Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Романа Удота освободили из-под домашнего ареста
Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.
Обновлено в 07:30
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Футбол
Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады
Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии в четвертьфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
Обновлено в 07:33
Футбол
Джикия назначен новым капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка для жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Во Всеволожском районе сын до смерти избил мать
По подозрению в убийстве сотрудниками полиции задержан 39-летний сын погибшей. О мотивах безработного мужчины ничего неизвестно.
Обновлено в 04:56
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели, которая будет претендовать на лидерство в своём классе.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году
Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков у Станицы Луганской
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в присутствии на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ
Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11
Авто
ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Мэй защитила британского посла от нападок Трампа
Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с послом Великобритании.
Обновлено в 04:43