Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против ГрузииРИА Новости 06:19

Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
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Вячеслав Володин
Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39

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Правительству рекомендовали рассмотреть санкции против Грузии

URA.Ru06:16

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

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Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии

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В Совфеде поддержали идею об экономических мерах против Грузии

RT на русском06:51

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Дума ТВ05:57

Госдума рекомендовала кабмину рассмотреть введение экономических мер в отношении Грузии

ТАСС06:30
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Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

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Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
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По подозрению в убийстве сотрудниками полиции задержан 39-летний сын погибшей. О мотивах безработного мужчины ничего неизвестно.
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«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
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