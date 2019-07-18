Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствахRT на русском 05:48
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Поправки были внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты рассмотрели во втором чтении поправки в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».Государственная Дума РФ16 июля в 06:26
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Во втором чтении приняты поправки о техсредствах для тайного сбора информации
Государственная Дума РФ16 июля в 06:26
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