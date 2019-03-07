Политика

Госдума приняла законы о фейковых новостях и неуважении к властиКоммерсантъ 03:06

Для граждан штрафы составят до 100 тыс. руб. Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за принятие закона о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Наказание, предусмотренное исходными версиями проектов, было кратно увеличено в соответствии с рекомендацией профильного комитета.
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Госдума приняла в окончательном III чтении законопроект: наказание за проявление неуважения к власти в интернете

Эхо Москвы09:01

Госдума приняла закон об оскорблении власти в Интернете

URA.Ru04:37

Госдума приняла законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Коммерсантъ03:06

Госдума приняла закон о наказании за проявление неуважения к власти в сети

Национальная служба новостей03:26

Депутаты ввели штрафы за «явное неуважение» к власти в интернете

Новая газета03:25

Неуважение к властям в Интернете обойдется минимум в 30 тысяч рублей. Закон принят Госдумой в третьем чтении

Фонтанка.Ру03:45

Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете

Chelny-biz.ru03:22
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам колонии

По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.
Обновлено в 06:59
Политика

Путин проехал по манежу на лошади из конного патруля полиции

Обновлено в 08:12
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 06:44
Культура

Артистку Александру Стрельченко обнаружили без сознания в Москве

Обновлено в 08:25
Транспорт

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
Обновлено в 05:38
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Общество

Елизавета II сделала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество

Путин подписал указ о повышении выплат семьям с детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 июля ежемесячных пособий по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.
Обновлено в 07:31
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Происшествия

Призывавших «бить бабу по лицу» россиян посадили за экстремизм

Основателей хабаровского сообщества «Мужское государство» Сергея Жеребцова и Виктора Карташова приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Минобороны закупит десять вертолетов Ми-26Т2В

Минобороны закупит 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Политика

В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве избили потомка Александра Пушкина

Потомок писателя Александра Пушкина Андрей Де Торби был избит в Москве неизвестными.
Обновлено в 08:35
Общество

Первый канал предложил подросткам подработать наркокурьерами

Корреспонденты Первого канала в качестве эксперимента предложили подросткам подработку наркокурьерами и «кладменами» (люди, которые оставляют в укромных местах закладки с веществами).
Обновлено в 04:18
Политика

Мантуров представил главе МИД Швейцарии лимузин и седан Aurus

Новые российские автомобили класса «люкс» Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600 представил глава Минпромторга России Денис Мантуров министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Дагестане завели дело после массового отравления в детском саду

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса за молитвы о крушении самолета

Обновлено в 07:57
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра

«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Экономика

Россияне получат налоговый вычет при покупке лекарств

Сегодня, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета.
Обновлено в 06:02
Общество

МВД подготовило проект перечня потенциально опасных собак

МВД разработало проект постановления, в котором определен перечень потенциально опасных собак.
Обновлено в 08:30
Наука

Ученые рассказали о влиянии вейпов на стенки сосудов и вен

В рамках исследований было установлено, что табачный дым является наиболее опасным для организма человека, но испарения электронных сигарет содержат большое количество канцерогенов и токсинов, а курение вейпа влияет на стенки артерий и вен, делая их более ломкими.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Минздрав намерен решить проблему навязывания платных медицинских услуг

"В настоящее время имеются факты, когда государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 01:25
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
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