Общество
ГД приняла закон о продлении «дачной амнистии» до 2022 годаРБК вчера в 09:59
Упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозяйственных построек в России продлен до 1 марта 2022 года. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 07:05
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Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 г
Агентство Москва24 июля в 18:12
Законопроект о продлении «дачной амнистии» сегодня Госдума рассмотрит в 3-м чтении
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Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
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