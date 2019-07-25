Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»News.ru 23 июля в 13:06
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Решение принято на пленарном заседании во вторник, 23 июля.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 07:05
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Законопроект о продлении «дачной амнистии» сегодня Госдума рассмотрит в 3-м чтении
Эхо Москвывчера в 00:05
Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 г
Агентство Москва24 июля в 18:12
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