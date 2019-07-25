с чего всё началось

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Решение принято на пленарном заседании во вторник, 23 июля.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы Специалисты Роскачества рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы не отравиться ими.

Политика Правительство утвердило методику оценки губернаторов «Ведомости» ознакомились с методиками оценки эффективности губернаторов (подлинность постановления об их утверждении подтвердил представитель аппарата правительства).

Футбол Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд» спустя 8 лет 29-летний голландец вернулся в родной клуб из Роттердама спустя 8 лет.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Политика Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально.

Гаджеты В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.

Общество Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Футбол Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

Общество В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей Немного отстают от них школьные работники из Ненецкого автономного округа с зарплатой 104,9 тысячи рублей и Магаданской области, чей средний доход составляет 100 тысяч рублей в месяц.

Политика Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».

Политика Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.

Авто Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего Согласно результатам исследования JD Power, больше всего своих владельцев удовлетворяют автомобили Porsche.

Здоровье Стало известно о смертельной опасности аспирина Ученые выяснили, что аспирин наносит организму непоправимый вред при ежедневном употреблении препарата с целью профилактики образования тромбов.

Футбол Виллиан продлит контракт с «Челси» Полузащитник «Челси» Виллиан подпишет новый контракт с клубом, сообщает London Evening Standard.

Происшествия Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Политика В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка» Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.

Политика Украина придумала замену российскому газу Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.