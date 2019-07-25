Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»News.ru 23 июля в 13:06
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Решение принято на пленарном заседании во вторник, 23 июля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 07:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект о продлении «дачной амнистии» сегодня Госдума рассмотрит в 3-м чтении
Эхо Москвывчера в 00:05
Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 г
Агентство Москва24 июля в 18:12
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Единоборства
Аргентинский боксер Сантильян умер после поединка
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Режим ЧС ввели в Приамурье из-за паводка
Власти Амурской области вводят режим ЧС из-за подтопления территорий.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Сочи из-за ливней обрушился участок главной прибрежной трассы
В Центральном районе Сочи из-за ливневых дождей обрушился участок трассы А-147 Джубга — Сочи, которая соединяет населенные пункты вдоль побережья.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено 24 июля в 06:29
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой
Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Обновлено в 03:56
Политика
Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму
В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Фестиваль «Жара» Ольга Бузова посетила в платье с длинным шлейфом
В Баку состоялось торжественное открытие международного музыкального фестиваля «Жара».
Обновлено в 04:01
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Экономика
Конор Макгрегор везет в Россию свой виски
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные
На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено 24 июля в 12:19
Политика
Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске
Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне.
Обновлено в 00:59
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Культура
Сандре Буллок исполняется 55 лет
26 июля Сандре Буллок исполняется 55 лет, о чём, глядя на неё, невозможно подумать - выглядит актриса намного моложе.
Обновлено в 03:14
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено вчера в 05:39
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу
Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.
Обновлено в 00:35