Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерамГазета.Ru 06:06
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
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Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 04:22
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Принят во втором чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Государственная Дума РФ04:13
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