Семьи получат 450 тыс. рублей на погашение ипотекиРосбалт вчера в 08:06

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность выплаты из федерального бюджета 450 тыс. рублей семьям в случае рождения третьего и последующего ребенка на погашение ипотечного кредита, передает корреспондент «Росбалта».

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