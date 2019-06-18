Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямРЕН ТВ вчера в 07:25

с чего всё началось

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Как сообщается на сайте Госдумы, компенсацию в 450 тыс. рублей смогут получить семьи, в которых третий ребенок и последующие дети родились не раньше 1 января 2019 года.

Общество Алибасов заявил, что лишает сына наследства Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Экономика Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Армия и оружие Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.

Общество Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Экс-глава Интерпола признался в получении взяток Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки.

Происшествия В Италии в жилом доме произошел взрыв В итальянском городе Гориция в жилом двухэтажном доме произошел взрыв, передает телеканал TGCOM24.

Наука Загадки истории: что содержится в ДНК русского человека От кого же произошли русские и что можно узнать о них по ДНК — в материале РИА Новости.

Политика В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

Экономика Российское вино могут выделить в меню ресторанов Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Экономика Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.

Наука Ученые впервые записали пение японского кита Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые в истории записали пение самца японского кита — одного из самых редких на планете.

Финансы Курс доллара обновил минимум 2019 года Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.

Футбол Срна возвращается в донецкий «Шахтер» Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщает, что Дарио Срна возвращается в клуб. Прошедший сезон футболист выступал за итальянский "Кальяри".

Экономика В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Общество В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм В онлайн-кинотеатре Tvzavr приветствуют потенциальное появление системы мониторинга, поскольку «легальные сервисы, как Tvzavr, законопослушны и будут выполнять указания закона, а вот пираты — вряд ли», говорит начальник юридического отдела компании Александр Рылев.

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Политика Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на Крым Бывший глава Украины Петр Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на полуостров, передает РИА Новости.

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

Экономика АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.