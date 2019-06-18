Экономика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямРЕН ТВ вчера в 07:25
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Как сообщается на сайте Госдумы, компенсацию в 450 тыс. рублей смогут получить семьи, в которых третий ребенок и последующие дети родились не раньше 1 января 2019 года.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 08:38
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Жириновский предложил выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев
Парламентская газетавчера в 06:08
Госдума приняла закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки
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