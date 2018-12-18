Экономика

Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков
Газета.Ru
07:06

Жилье прибавит в цене до 20%, предупреждают игроки рынка недвижимости. Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.
Газета.Ru07:06

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Госдума приняла законопроект о долевом строительстве многоквартирных домов

Газета.Ru07:30

Госдума окончательно приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

Комсомольская правда05:23

Госдума уточнила регулирование долевого строительства жилья

РИА Новости04:20

Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

ТАСС04:21

Ужесточение закона для девелоперов: что ждет рынок жилья в 2019 году

РБК04:11

Госдума приняла поправки в законодательство о долевом строительстве жилья

Интерфакс04:32

Госдума приняла закон о дополнительных механизмах защиты прав дольщиков

Агентство Москва04:18
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Экономика

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года.
Обновлено в 08:32
Финансы

Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября

Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем; при этом евро преодолел отметку 77 руб. впервые с 9 ноября.
Обновлено в 08:26
Финансы

Минфин разместил облигации федерального займа на 3,4 млрд рублей

Министерство финансов России 19 декабря разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 3,421 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:53
Финансы

Экономику и рынки ждет высокая волатильность

В конце 2018 г. ситуация в мировой экономике и на рынках выглядит куда более неопределенной и опасной, чем в начале года.
Обновлено вчера в 02:58
Экономика

Нацбанк Украины ликвидирует «дочку» ВТБ

К ликвидации украинской «дочки» российского ВТБ фонд приступил в среду. В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным.
Обновлено в 03:41
Экономика

Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов

Задачи, поставленные в майском указе президента Владимира Путина, могут быть не выполнены, указал в своем письме вице-премьеру Максиму Акимову помощник главы государства Андрей Белоусов.
Обновлено в 12:27
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 04:13
Финансы

МВФ одобрил новый кредит для Украины

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей

Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено в 12:39
Экономика

Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Энергетика

«Газпром энергохолдинг» подождет турбин

«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено в 11:20
Экономика

Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров

Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Обновлено в 05:11
Экономика

Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро

Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено в 05:53
Финансы

АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков

Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
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