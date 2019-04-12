Политика

Госдума приняла закон об устойчивом РунетеИзвестия 04:28

Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете. Документ о защите Рунета был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым.
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Госдума приняла закон о безопасном и устойчивом Рунете

Mirmol.ru06:15

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

РБК04:32

Госдума приняла закон о надежном Рунете

ТАСС04:26

Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

РИА Новости04:26

Госдума приняла закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ04:27

Закон о надёжном Рунете прошёл второе чтение в Госдуме

N24.RUвчера в 02:25

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтении

Терра14 апреля в 13:11
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Политика

«Морской старт» перебазируют от США к России

Обновлено в 03:54
Происшествия

Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Стало известно, когда танки Т-90М поступят в войска

Поставка танков Т-90М в российскую армию начнется в текущем году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу корпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова.
Обновлено в 06:21
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом

После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Авто

На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки

В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой

В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Экономика

Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье

Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
Обновлено в 04:37
Политика

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

На самолеты МС-21 пришло 175 «твердых» заказов

Вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга рассказал, сколько твердых заказов на самолеты МС-21 уже получено.
Обновлено в 06:21
Транспорт

В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Происшествия

Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Политика

Трамп и Албайрак обсудили поставки С-400

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и передал ему послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 02:22
Общество

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Общество

Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит суд поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 10:26
Кино

Уэс Андерсон нарушил молчание по поводу нового фильма

К съёмкам присоединились как постоянные актёры Андерсона (Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Сирша Ронан, Оуэн Уилсон), так и новые лица, включая Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо и Кристофа Вальца.
Обновлено в 03:06
Наука

Ученые предложили новый способ снизить тягу к сигаретам

Обновлено в 02:04
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
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