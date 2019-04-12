Госдума приняла закон об устойчивом РунетеИзвестия 04:28

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Политика Россия прекратила сотрудничество с НАТО Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.

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Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.

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Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.