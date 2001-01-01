Экономика
Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторовТАСС 06:57
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:49, Вашингтон
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Светланы Лободы
Подписчики Светланы обратили внимание, что Пугачева стала выглядеть буквально как ровесница Лободы, в крайнем случае уж точно не на свои 70 лет.
Обновлено вчера в 11:38
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Общество
Нерестилища осетра на Волге потеряны на 80% — Генпрокуратура
Естественные нерестилища осетра в бассейне реки Волга потеряны на 80%.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Арендованный «Севильей» игрок стал виновником ДТП с летальным исходом
Форвард испанской "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в городе Сапопан, Мексика, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
В семье Натальи Подольской произошел несчастный случай
Обновлено в 02:07
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр
Обновлено в 06:43
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Обновлено в 06:47
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Экономика
Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода
Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением
22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Политика
Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам
Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Политика
В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20
Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:28
Гаджеты
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Общество
Избирком Екатеринбурга отказал в референдуме по скверу
Избирательная комиссия Екатеринбурга отказалась регистрировать инициативную группу «Комитет в защиту сквера» по проведению референдума по строительству храма святой Екатерины у Драмтеатра.
Обновлено в 07:27