Экономика

Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторовТАСС 06:57

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
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Госдума приняла закон, который вводит обязательное подключение всех банков России к системе быстрых платежей

Реальное время07:45

Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей

Коммерсантъ07:21

В России будут законодательно регулировать работу платёжных приложений

Парламентская газета07:02

Депутаты усилили контроль за платежными приложениями

Право.ру06:35

Принят закон о регулировании рынка электронных платежей

Государственная Дума РФ06:33

Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услуг

Агентство Москва06:33

Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов

ТАСС06:57
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Политика

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