Экономика
Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услугАгентство Москва 06:33
Депутаты Госдумы в ходе заседания в третьем чтении приняли закон, направленный на усиление контроля за рынком платежных услуг.
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Законопроект, направленный на развитие маркетплейсов в России, Госдума приняла в первом чтении
Inform-24.com23 июня в 07:31
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
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