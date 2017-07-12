Политика
Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства
Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданстваРИА Новости06:42
Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Закон предлагает наделить президента правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
РИА Новости06:42
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Это позволит Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на осуществление военных провокаций и преследования верующих.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 06:17
с чего всё началось
Закон наделяет Президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Государственная Дума РФ02:44
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Политика
Путин: новые российские ракеты не нарушают ДРСМД
Президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны страны заявил, что новые российские ракеты не нарушают положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
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В начале 2019 года начнет свою работу конституционный комитет Сирии
По итогам переговоров главы МИД трёх стран выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, сказано, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Трамп создал командование Космическими силами США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
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Политика
Стало известно имя преемника Джона Маккейна в сенате США
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Напомним, ранее пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря объявил, что Ватикан признал образование отдельной религиозной организации.
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Армия и оружие
От «Кобры» до «Ярсов». Чем вооружилась армия России в 2018 году
В 2018 году Минобороны России выполнило все мероприятия по гособоронзаказу, сообщил на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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Политика
Первый президент Украины предрек развал России в случае оккупации
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в случае оккупации территории Украины Россия прекратит свое существование в течение года.
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Политика
Правительство поддержало концепцию проекта о новостных агрегаторах
Российский кабмин поддерживает концепцию проекта об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ, сообщил в ходе обсуждения инициативы полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.
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Политика
Путин поручил обеспечить создание регистра нуждающихся в лекарствах
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года законодательно обеспечить создание единого регистра нуждающихся в лекарствах граждан, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:19
Политика
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете
Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:38
Политика
Британия готовится к Brexit без сделки
Министр по вопросам Brexit Великобритании Стивен Баркли заявил, что правительство страны занимается подготовкой к варианту выхода страны из состава Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Политика
Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке
Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
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Политика
Экс-советник Трампа отрицает российскую версию смерти главы ГРУ
Бывший советник президента США Майкл Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане.
Обновлено в 01:15