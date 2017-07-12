Политика
Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства
Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданстваРИА Новости06:42
Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Закон предлагает наделить президента правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
РИА Новости06:42
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Это позволит Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на осуществление военных провокаций и преследования верующих.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 06:17
с чего всё началось
Как указано в сообщении на сайте ГД, поправки в закон о гражданстве наделяют президента правом устанавливать категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.Известия04:16
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