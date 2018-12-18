Политика
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства РоссииRT на русском02:59
Закон наделяет президента правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Одновременно упрощается порядок приёма в гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления не по месту регистрации, а по месту пребывания.
RT на русском02:59
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В первую очередь, данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 03:43
с чего всё началось
Закон наделяет Президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Государственная Дума РФ02:44
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