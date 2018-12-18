Политика

Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
RT на русском
02:59

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства, передаёт ТАСС. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, поправки в закон о гражданстве поддержали все фракции.
RT на русском02:59
Вячеслав Володин
Это позволит Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на осуществление военных провокаций и преследования верующих.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 06:17
с чего всё началось

Упрощается получение российского гражданства для соотечественников

Закон наделяет Президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Государственная Дума РФ02:44

Подробнее о событии

Парламентские слушания по законопроекту о культуре пройдут 19 марта

ТАСС07:51

Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства

РИА Новости06:42

Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России

РБК05:53

Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства

RT на русском07:25

Госдума приняла закон о льготном получении гражданства

Газета.Ru04:47

Президент будет решать, кто получит гражданство РФ по упрощенной схеме

Коммерсантъ04:17

Госдума наделила президента правом выдавать российское гражданство по упрощенной схеме

Народные новости03:43

Россия открывает двери соотечественникам

Вести.UZ06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Обновлено в 06:15
Политика

ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Посольство России в Лондоне заявило о взломе своего сайта

По данным дипмиссии, сайт был «жестоко взломан» во второй половине дня после публикаций «о вовлеченности Великобритании в украинские дела» и комментария по поводу задания Би-би-си своему корреспонденту найти «российский след» в протестных выступлениях во Франции.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Политика

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете

Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:38
Политика

Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией

Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 07:12
Политика

В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна

Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР.
Обновлено в 00:37
Политика

Госдума устанавливает требования новостным агрегаторам

Вводится запрет выступать в качестве владельца новостного агрегатора для иностранных государств, международных организаций, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства.
Обновлено в 07:38
Политика

Кремль прокомментировал доклад о вмешательстве в выборы в США

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу причастности к какому-либо вмешательству в выборы в США или попытках повлиять на общественное мнение не вызывают в Кремле ничего, кроме непонимания.
Обновлено в 04:54
Политика

«Русский дом» в Давосе возобновит работу

Многие российские участники форума объявили об отказе от поездки в Давос, а фонд «Росконгресс» в связи с дискриминацией соотечественников решил отказаться от организации «Русского дома».
Обновлено в 06:03
Политика

Принят закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба

Предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен.
Обновлено в 03:10
Политика

В Кремле уточнят судьбу жалобы родителей членов организации «Сеть»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал журналистам разобраться, куда именно направлена жалоба на действия сотрудников ФСБ в отношении участников организаций «Новое величие» и «Сеть».
Обновлено в 05:28
Политика

Ватикан официально не признавал «новую церковь» на Украине

Обновлено в 07:00
Политика

Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур.
Обновлено в 02:48
Политика

Кожемяко официально признали победителем выборов губернатора Приморья

Обновлено в 01:33
ещё по теме
Главное