Политика
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства РоссииRT на русском02:59
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства, передаёт ТАСС. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, поправки в закон о гражданстве поддержали все фракции.
RT на русском02:59
Оценить
264 человека отреагировали
Это позволит Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на осуществление военных провокаций и преследования верующих.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 06:17
с чего всё началось
Закон наделяет Президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.Государственная Дума РФ02:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Обновлено в 06:15
Политика
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Посольство России в Лондоне заявило о взломе своего сайта
По данным дипмиссии, сайт был «жестоко взломан» во второй половине дня после публикаций «о вовлеченности Великобритании в украинские дела» и комментария по поводу задания Би-би-си своему корреспонденту найти «российский след» в протестных выступлениях во Франции.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете
Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:38
Политика
Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией
Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 07:12
Политика
В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна
Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР.
Обновлено в 00:37
Политика
Госдума устанавливает требования новостным агрегаторам
Вводится запрет выступать в качестве владельца новостного агрегатора для иностранных государств, международных организаций, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства.
Обновлено в 07:38
Политика
Кремль прокомментировал доклад о вмешательстве в выборы в США
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу причастности к какому-либо вмешательству в выборы в США или попытках повлиять на общественное мнение не вызывают в Кремле ничего, кроме непонимания.
Обновлено в 04:54
Политика
«Русский дом» в Давосе возобновит работу
Многие российские участники форума объявили об отказе от поездки в Давос, а фонд «Росконгресс» в связи с дискриминацией соотечественников решил отказаться от организации «Русского дома».
Обновлено в 06:03
Политика
Принят закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба
Предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен.
Обновлено в 03:10
Политика
В Кремле уточнят судьбу жалобы родителей членов организации «Сеть»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал журналистам разобраться, куда именно направлена жалоба на действия сотрудников ФСБ в отношении участников организаций «Новое величие» и «Сеть».
Обновлено в 05:28
Политика
Ватикан официально не признавал «новую церковь» на Украине
Обновлено в 07:00
Политика
Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае
Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур.
Обновлено в 02:48
Политика
Кожемяко официально признали победителем выборов губернатора Приморья
Обновлено в 01:33