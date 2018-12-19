Общество

Госдума обсудит законопроект об ответственном обращении с животными
REGNUM
17 декабря в 08:08

Госдума 18 декабря во втором чтении обсудит законопроект об ответственном обращении с животными. Такое решение принял Совет Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря. Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года.
REGNUM17 декабря в 08:08
Владимир Бурматов
Готовили его ко второму чтению, более 100 совещаний провёл наш комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами от всех фракций, членами Совфа и правительством. Потому что закон, несмотря на то что он посвящён животным, затрагивает огромное количество сфер нашей жизни.
— Владимир Бурматов, российский политикКлопс 08:03
с чего всё началось
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении проект закона об ответственном обращении с животными, который прошел первое чтение еще в 2011 году, говорится в его карточке
 на сайте нижней палаты.
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Интерфакс17 декабря в 07:58
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