с чего всё началось

Готовили его ко второму чтению, более 100 совещаний провёл наш комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами от всех фракций, членами Совфа и правительством. Потому что закон, несмотря на то что он посвящён животным, затрагивает огромное количество сфер нашей жизни.

Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили законопроект об ответственном обращении с животными, сообщает РИА Новости. Отмечается, что документ приняли спустя восемь лет после его внесения в ГД. Закон предусматривает принятие мер по защите животных от жестокого обращения.

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

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