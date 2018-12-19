Общественность ждала этого закона восемь лет Проект закона был внесен в Государственную Думу в 2010 году, в марте 2011 года он прошел первое чтение. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание Президент России и дал соответствующее поручение Правительству РФ.

с чего всё началось

Готовили его ко второму чтению, более 100 совещаний провёл наш комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами от всех фракций, членами Совфа и правительством. Потому что закон, несмотря на то что он посвящён животным, затрагивает огромное количество сфер нашей жизни.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ.

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

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