Как отмечали авторы закона, национальный роуминг — то есть применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте является «ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».

с чего всё началось

Мы преодолели довольно жёсткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали: пока не примем закон, они и не пошевелятся.

Уточняется, что плате абонентом подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ. Закон был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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