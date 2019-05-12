Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
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Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59
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Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Космос
Рогозин анонсировал высадку человека на Луну
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Проезд в столичном транспорте будет бесплатным до полного восстановления движения на серой ветке метро
Пассажиры наземного транспорта столицы не будут платить за проезд до полного восстановления движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
Обновлено в 15:19
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Политика
В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Культура
Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня
В этом году фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет в Москве на 43 площадках города, и соберет участников из 14 стран мира.
Обновлено в 04:05
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено в 13:32
Культура
Тому Хэнксу отказались продать пиво
Как заявил Хэнкс, он хотел выпить немного пива, но продавщицы отказались продавать ему алкоголь, так как при нем не было удостоверения личности.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
Обновлено в 08:13
Происшествия
Появилось видео из застрявших в московском метро поездов
Обновлено 21 мая в 14:15
Общество
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Региональные полицейские В топ самых богатых руководителей региональных управлений МВД помимо Торубарова попали начальник полиции Чеченской Республики Апты Алаудинов и начальник следственного управления УМВД по Республике Саха (Якутия) Александр Лукин.
Обновлено в 12:10
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00