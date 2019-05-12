Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
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Вячеслав Володин
Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59

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Эксперт прокомментировал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

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