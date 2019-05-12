Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
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Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59
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Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения
«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолеты
"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму
В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Общество
В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек
Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Представитель НАТО потребовал от российских войск уйти из Крыма
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма, так как альянс не признает присоединение полуострова.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Компания Huawei готовит замену для систем Windows и Android
Компания Huawei, с которой на сегодняшний день отказываются сотрудничать американские корпорации, готовит замену для популярных систем Windows и Android.
Обновлено в 05:44
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии
Сообщается, что боевикам удалось захватить базу и взять в заложники группу офицеров.
Обновлено в 20:36
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Здоровье
Священники и сестры милосердия будут помогать пациентам столичных больниц
Ранее представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев сообщил, что в российской армии возродят институт сестер милосердия, которые будут проходить подготовку в Главном храме ВС РФ в парке "Патриот".
Обновлено в 09:09
Футбол
Смолов посвятил маме победу в Кубке России
После матча Смолов в инстаграме выложил фото с кубком, посвятив его маме, а также поздравив клуб с победой.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Кино
Леонардо ДиКаприо, Татьяна Навка и Марион Котийяр на премьере фильма «Боже мой!» на Каннском кинофестивале
Люди говорят: На 9-й день Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу прошла премьера фильма французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!».
Обновлено в 12:44
Политика
Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено в 19:29
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Канны-2019: бывшая девушка Федора Смолова похвасталась бриллиантами за 14 миллионов
Обновлено в 13:00
Путешествия
В Черногории хотят штрафовать туристов за голый торс
По примеру соседней Хорватии, Будва рассматривает возможность ввести штраф в € 500 за нахождение в общественном месте без футболки.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста
Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55