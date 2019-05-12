Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
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Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59
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Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг
Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.
Обновлено в 17:01
Политика
Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией
21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Культура
Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске
Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 09:08
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 17:17
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Космос
Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников
Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
Обновлено в 18:05
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Политика
Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны
Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
Обновлено в 17:52
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 04:58
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Футбол
Испанская пресса сообщает о конфликте Неймара и Мбаппе
Как сообщает испанское издание Sport.es, между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Киллианом Мбаппе возник конфликт.
Обновлено в 18:14
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».
Обновлено в 17:54
Здоровье
Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану
Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.
Обновлено в 17:12
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12