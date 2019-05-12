Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
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Вячеслав Володин
Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59

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Диагностика под камерой

Российская газета08:37

Эксперт считает, что фотофиксация не усложнит процедуру техосмотра

РИА Новости09:18

Госдума приняла закон об усилении контроля за техосмотром автомобилей

ТАСС07:56

Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Интерфакс07:24

Госдума обязала операторов проводить фотофиксацию техосмотра

Ведомости08:21

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Говорит Москва07:27

Депутаты поддержали усиление контроля за проведением техосмотра

Государственная Дума РФ07:04
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг

Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.
Обновлено в 17:01
Политика

Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией

21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Культура

Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске

Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 09:08
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено в 17:17
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Космос

Американская частная компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить 60 мини-спутников

Первоначально запуск намечался еще на 16 мая, но несколько раз переносился по разным причинам.
Обновлено в 18:05
Политика

Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви

Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Политика

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Политика

Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
Обновлено в 17:52
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 04:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Футбол

Испанская пресса сообщает о конфликте Неймара и Мбаппе

Как сообщает испанское издание Sport.es, между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Киллианом Мбаппе возник конфликт.
Обновлено в 18:14
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика

Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».
Обновлено в 17:54
Здоровье

Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану

Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.
Обновлено в 17:12
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Космос

На молодом Марсе могли происходить взрывные извержения вулканов

Обновлено в 08:31
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