Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
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Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Обновлено в 06:22
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Италии находятся в тяжелом состоянии
Четверо из пострадавших в ДТП туристов в Италии находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Калининградский полицейский, которого наградил глава МВД, задержан по подозрению в пытках
В Пионерском по подозрению в превышении должностных полномочий задержан майор полиции из местного отдела МВД.
Обновлено в 13:12
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу
Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Мать Децла поменяла замки в квартире, где жила вдова рэпера
Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.
Обновлено в 08:39
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Курскому вузу предложили присвоить имя Константина Циолковского
На праздновании 55-летия Юго-западного госуниверситета главный специалист РКК "Энергия", правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров предложил присвоить ЮЗГУ имя известного учёного.
Обновлено в 12:07
Футбол
Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выступил на пресс-конференции, где ответил на вопрос про будущее лидеров команды Неймара и Мбаппе.
Обновлено в 14:24
Политика
Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Россия отправит военных в Конго
Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.
Обновлено в 14:12
Футбол
Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 07:59
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши
Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00