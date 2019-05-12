Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:12
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.
Читать в источнике
Оценить117
Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Пять причин, по которым сборная России обыграет США в четвертьфинале чемпионата мира
По итогам группового этапа сборная России выиграла все 7 матчей (американцы только 5), имеет лучшую разницу забитых и пропущенных («+29»), в то время как у США только «+12».
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Хоккей
Канада обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:54
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Космос
Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной
Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
Авто
Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE
На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
Кино
Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»
В ролике звучит песня Антохи MC «Это лето», под которую танцуют Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.
Обновлено в 09:31
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала
Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.
Обновлено в 11:42