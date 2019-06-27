Экономика

Госдума приняла закон об изменении бюджета России на 2019 годExpert.ru 06:30

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании приняли закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. Согласно этому документу, профицит бюджета сокращается до 1,7% с 1,8% к ВВП, передаёт РИА Новости.
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Вячеслав Володин
Значительные средства - более 129 миллиардов рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 миллиарда составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 миллиарда рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 05:55

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