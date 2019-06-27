Экономика
Госдума приняла закон об изменении бюджета России на 2019 годExpert.ru 06:30
Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании приняли закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. Согласно этому документу, профицит бюджета сокращается до 1,7% с 1,8% к ВВП, передаёт РИА Новости.
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