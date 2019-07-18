с чего всё началось

Госдума в четверг, 18 июля, приняла в третьем чтении пакет законопроектов о шпионских приборах — «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает «РИА Новости».

Госдума приняла в третьем чтении закон о шпионских гаджетах

Общество Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Происшествия Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.

Экономика Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.

Политика Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Политика Зеленский решил упростить получение гражданства Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.

Спорт Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.

Кино Сериал «Сплетница» перезапустят Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».

Транспорт Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.

Авто Lexus представил супервнедорожник на базе GX Lexus представил концептуальный кроссовер GX Off-Road (GXOR), на создание которого компанию вдохновили поклонники модели и отличные результаты продаж.

Финансы В НБУ рассчитывают получить транш МВФ в конце 2019 года Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) $2 млрд в конце 2019 года.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.