Политика
Госдума приняла в третьем чтении закон о шпионских гаджетахИзвестия 07:51
Госдума в четверг, 18 июля, приняла в третьем чтении пакет законопроектов о шпионских приборах — «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Депутаты рассмотрели во втором чтении поправки в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».Государственная Дума РФ16 июля в 06:26
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Во втором чтении приняты поправки о техсредствах для тайного сбора информации
Государственная Дума РФ16 июля в 06:26
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
Общество
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Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
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Экономика
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Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
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Обновлено вчера в 16:53
Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
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Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Сериал «Сплетница» перезапустят
Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».
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Авто
Lexus представил супервнедорожник на базе GX
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
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Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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