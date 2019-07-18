Политика

Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетовГазета.Ru 07:54

Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов. Об этом сообщает "Агентство Москва".
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с чего всё началось
Депутаты рассмотрели во втором чтении поправки
 в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
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