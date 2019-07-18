с чего всё началось

Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов. Об этом сообщает "Агентство Москва".

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Политика Лукашенко предложил Путину уладить все вопросы Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе России Владимиру Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года.

Происшествия Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».

Политика Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10% Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.

Общество В РФ ужесточили наказание за подделку документов Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.

Происшествия Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря "Новой газете". опубликовавшей видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии, арестован.

Политика Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны Руководство Польши не пригласило российского лидера Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Политика Песков оценил идею Зеленского об обмене заключёнными «всех на всех» Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского обменять заключённых обеих стран в формате «всех на всех».

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Экономика Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.

Транспорт Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Общество Россиянам показали электронный паспорт РФ 17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.

Политика В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Общество В Петербурге покажут макет водородного трамвая Петербургский ГУП «Горэлектротранс» в четверг, 18 июля, покажет строительство действующего макета трамвая на водородных топливных элементах.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.