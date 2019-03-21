Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРБК 04:20

Перерасчёт коснётся пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Люди получат и доплаты в полном объёме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придётся ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчёт будет произведён автоматически.

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