Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРБК 04:20
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Поправки будут внесены в закон «О государственной социальной помощи».
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Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru 05:42
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