Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРБК 04:20
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Поправки будут внесены в закон «О государственной социальной помощи».
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Перерасчёт коснётся пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Люди получат и доплаты в полном объёме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придётся ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчёт будет произведён автоматически.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 04:04
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