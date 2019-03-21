Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРИА Новости 04:03

с чего всё началось

Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.

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