Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРИА Новости 04:03
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.
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Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru 05:42
с чего всё началось
21 марта Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.Государственная Дума РФ04:00
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