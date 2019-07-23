Экономика

Госдума приняла закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жильяТАСС вчера в 05:39

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
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