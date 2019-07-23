Экономика

Госдума приняла закон о запрете выдавать микрокредиты под залог жильяОбщественное телевидение России вчера в 12:52

В Госдуме депутаты приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запретит микрокредитным организациям выдавать деньги под залог жилья, передает Общественное телевидение России.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24

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