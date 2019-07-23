Экономика
Госдума приняла закон о запрете выдавать микрокредиты под залог жильяОбщественное телевидение России вчера в 12:52
В Госдуме депутаты приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запретит микрокредитным организациям выдавать деньги под залог жилья, передает Общественное телевидение России.
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Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК вчера в 07:24
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
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