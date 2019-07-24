Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех летГазета.Ru 12:37
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. На деньги от государства с 2020 года смогут рассчитывать нуждающиеся, то есть те, чей доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. Они будут получать около 10 тысяч рублей в месяц.
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Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикФАН вчера в 07:49
с чего всё началось
Госдума приняла в окончательном чтении закон, увеличивающий число семей, которые смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.Общественное телевидение России07:50
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Принят во втором чтении законопроект об увеличении выплат на детей
Государственная Дума РФвчера в 06:50
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