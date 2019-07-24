Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех летРоссийская газета 07:30

Первая ключевая норма нового закона касается изменения так называемого "критерия нуждаемости". А именно, ранее введенные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка теперь смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.
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Вячеслав Володин
Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикФАН вчера в 07:49
с чего всё началось
Госдума приняла в окончательном чтении закон
, увеличивающий число семей, которые смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Общественное телевидение России07:50

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Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

РИА Новости09:09

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

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