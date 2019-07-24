с чего всё началось

Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.

Первая ключевая норма нового закона касается изменения так называемого "критерия нуждаемости". А именно, ранее введенные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка теперь смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

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