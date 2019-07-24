с чего всё началось

Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше. Об этом в среду, 24 июля, пишет ТАСС.

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

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