Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех летИзвестия 08:40
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше. Об этом в среду, 24 июля, пишет ТАСС.
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Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикФАН вчера в 07:49
с чего всё началось
Госдума приняла в окончательном чтении закон, увеличивающий число семей, которые смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.Общественное телевидение России07:50
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Подмосковные семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку при рождении ребёнка
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Принят во втором чтении законопроект об увеличении выплат на детей
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