Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернетеRT на русском 04:26
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты парламента.
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Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея
Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Экономика
Малоимущих россиян хотят освободить от НДФЛ
В правительстве рассматривается вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц граждан, чьи зарплаты после вычета оказываются ниже прожиточного минимума, пишут «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Политика
Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора
Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил за пересмотр полномочий Роскомнадзора в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Политика
У дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 03:53
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Космос
Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы
Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж
Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Рухнула кровля горящего собора Парижской Богоматери
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери обрушилась кровля. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на очевидцев.
Обновлено вчера в 14:32
Космос
Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе
Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия
На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.
Обновлено в 05:06
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 03:48
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Происшествия
Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение
В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27