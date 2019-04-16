Политика

Госдума приняла закон о суверенном интернетеRT на русском 04:26

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты парламента.
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«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

РБК07:08

Госдума приняла закон о безопасном и устойчивом Рунете

Mirmol.ru06:15

Российский интернет точно изолируют

Deita.ru04:40

Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

РИА Новости04:26

Госдума приняла закон о надежном Рунете

ТАСС04:26

Принят закон о «суверенном интернете»

Государственная Дума РФ04:23

Госдума приняла закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ04:27
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Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея

Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Экономика

Малоимущих россиян хотят освободить от НДФЛ

В правительстве рассматривается вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц граждан, чьи зарплаты после вычета оказываются ниже прожиточного минимума, пишут «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Политика

Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора

Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил за пересмотр полномочий Роскомнадзора в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Обновлено в 07:53
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
Политика

У дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 03:53
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Космос

Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы

Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Здоровье

Названа необходимая для похудения длительность пеших прогулок

Обновлено в 00:28
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж

Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Рухнула кровля горящего собора Парижской Богоматери

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери обрушилась кровля. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на очевидцев.
Обновлено вчера в 14:32
Космос

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе

Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Политика

Суд в Киеве обязал возбудить дело против спикера Рады Парубия

На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против спикера украинской Рады Андрея Парубия из-за превышения служебных полномочий.
Обновлено в 05:06
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Кино

В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»

Обновлено в 05:38
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Экономика

Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

Обновлено в 05:32
Происшествия

Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение

В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
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