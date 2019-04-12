Политика

Госдума приняла закон о суверенном РунетеРБК 04:32

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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Госдума приняла закон о суверенном Рунете

РБК04:32

Госдума приняла закон о дополнительном механизме привлечения средств пайщиков в РФПИ

ТАСС04:57

Законопроект о безопасности Рунета одобрен во втором чтении

Терра14 апреля в 13:11

Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

РИА Новости04:26

Закон о надёжном Рунете прошёл второе чтение в Госдуме

N24.RUвчера в 02:25

Закон об изоляции Рунета принят в третьем чтении – на реализацию уйдет больше 30 млрд рублей

БИЗНЕС Online04:30

Законопроект об изоляции Рунета вступит в силу

Mirmol.ru13 апреля в 01:16
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Происшествия

Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове

Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

70 лет исполнилось Алле Пугачевой

Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает "Женщина, которая поет". Знаменитой российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.
Обновлено вчера в 03:34
Общество

Директор Исторического музея считает, что Нотр-Дам погиб безвозвратно

Обновлено в 04:20
Политика

Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского

Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:15
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Обновлено в 03:48
Происшествия

Опубликованы фото Собора Парижской Богоматери после пожара

Информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после пожара.
Обновлено в 03:05
Политика

Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана

ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
Обновлено в 04:44
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Завтрак называют «проблемным» приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа.
Обновлено 13 апреля в 09:23
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Общество

В Копейске Алексею Текслеру пожаловались на проблемы со скорой помощью

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Не из робких: Ксения Собчак отважилась погладить слона и носорога в Кении

Собчак не просто сфотографировалась рядом с животными, но и не испугалась погладить их.
Обновлено в 04:22
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Обновлено в 03:34
Космос

Отработавшая свой ресурс ракета распадается на куски

Обновлено в 04:08
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Экономика

Председатель правления Мосбиржи Афанасьев покидает пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
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