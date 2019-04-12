Госдума приняла закон о суверенном РунетеРБК 04:32

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Политика «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.

Происшествия Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.

Происшествия В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.

Происшествия В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.

Шоу-бизнес 70 лет исполнилось Алле Пугачевой Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает "Женщина, которая поет". Знаменитой российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.

Политика Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Общество Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.

Происшествия Опубликованы фото Собора Парижской Богоматери после пожара Информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после пожара.

Политика Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.

Общество Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».

Авто Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Завтрак называют «проблемным» приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".

Финансы Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.