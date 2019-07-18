Политика

Госдума приняла закон о «шпионских» устройствахМетагазета 08:13

Госдума России в четверг, 18 июля, в третьем чтении приняла законопроекты, которые уточняют понятия «специальных средств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
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с чего всё началось
Депутаты рассмотрели во втором чтении поправки в Уголовный кодекс и поправки
 в Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
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