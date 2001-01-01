Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услугАгентство Москва вчера в 06:33

Депутаты Госдумы в ходе заседания в третьем чтении приняли закон, направленный на усиление контроля за рынком платежных услуг.

Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услуг

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