Экономика
Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услугАгентство Москва вчера в 06:33
Депутаты Госдумы в ходе заседания в третьем чтении приняли закон, направленный на усиление контроля за рынком платежных услуг.
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Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
После событий в Тбилиси президент Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет начнет действовать 8 июля.
Обновлено вчера в 18:33
Авто
BMW представила концептуальный суперкар BMW Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене экспериментальный гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено вчера в 04:59
Хоккей
Тарасенко перенес операцию на колене
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес артроскопию левого коленного сустава.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе 17 июля.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Финансы
В топ-10 банках России ставка по вкладам выросла до 7,36%
За 10 дней средняя максимальная ставка по вкладам выросла с 7,31% до 7,36%.
Обновлено вчера в 07:11
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи
Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
Обновлено в 01:20
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Детей из летнего лагеря вывезли накануне. Сложная обстановка в посёлке Соляная.
Обновлено вчера в 21:54
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибли по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 01:36
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
В России за 7 лет намерены построить два вертолётоносца
Больше 10 лет Россия хотела купить два вертолётоносца проекта "Мистраль" у Франции.
Обновлено в 01:47
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Игры
Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Энергетика
Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель
Североморская нефть Brent стоит дороже 66 долларов за баррель впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:37
Общество
Американка отдала мошенникам более $135 тысяч, чтобы защититься от «русских хакеров»
ИА «Ореанда-Новости» Женщина из США отдала злоумышленникам более 136 тысяч долларов, чтобы те очистили её компьютер от вирусов и защитили от «русских хакеров».
Обновлено в 01:44
Политика
Встречу Путина и Трампа на полях саммита G20 подтвердили в Белом доме
Обновлено 24 июня в 20:02
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Обновлено в 00:13