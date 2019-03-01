Экономика

Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежейКоммерсантъ 07:21

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Закон также обязует все банки подключиться к системе быстрых платежей Центробанка.
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Госдума приняла закон о регулировании электронных платежей

BFM.ru08:12

Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей

Коммерсантъ07:21

В России будут законодательно регулировать работу платёжных приложений

Парламентская газета07:02

Депутаты усилили контроль за платежными приложениями

Право.ру06:35

Принят закон о регулировании рынка электронных платежей

Государственная Дума РФ06:33

Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услуг

Агентство Москва06:33

Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов

ТАСС06:57
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