Экономика
Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежейКоммерсантъ 07:21
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Закон также обязует все банки подключиться к системе быстрых платежей Центробанка.
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