Экономика
Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежейКоммерсантъ 07:21
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Закон также обязует все банки подключиться к системе быстрых платежей Центробанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект, направленный на развитие маркетплейсов в России, Госдума приняла в первом чтении
Inform-24.com23 июня в 07:31
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Происшествия
Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет
Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
Обновлено в 14:19
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Дело подозреваемого в отравлении прохожих в Москве переквалифицировали на разбой
Уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, подозреваемого в отправлении прохожих в Москве, переквалифицировано со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 15:01
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Баскетбол
Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Ксении Бородиной в будущем мечтает стать стилистом
36-летняя Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей — 10-летнюю Марусю, которую она родила в первом браке с Юрием Будаговым и 3-летнюю Тею от нынешнего мужа бизнесмена Курбана Омарова.
Обновлено в 08:05
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 12:16
Общество
В Сети появилось видео отправления корабля «Полтава» в Кронштадт
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из яхт-клуба Санкт-Петербурга в сторону Кронштадта отплыл воссозданный корабль «Полтава» — точная копия исторического парусника.
Обновлено в 07:42
Технологии
Абоненты «Билайна» жаловались на сбой в СМС-оповещении от банков
Утром 25 июня пользователи платежного сервиса Chronopay начали жаловаться, что им перестали поступать sms-оповещения от банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Павел Врублевский.
Обновлено в 08:42
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Футбол
Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:06
Политика
Бабаян назвал возмутительными нападки Соловьева на Сергея Доренко
Новый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян ответил телеведущему Владимиру Соловьеву на критику в адрес покойного Сергея Доренко.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер
По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Краснодар» получил отказ от лучшего бомбардира «Сент-Этьена»
В минувшем сезоне Хазри стал лучшим бомбардиром Сент-Этьена, забив 14 мячей в 35 играх за клуб.
Обновлено в 13:56