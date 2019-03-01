Экономика

Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежейКоммерсантъ 07:21

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Закон также обязует все банки подключиться к системе быстрых платежей Центробанка.
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Госдума приняла закон о регулировании электронных платежей

BFM.ru08:12

Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей

Коммерсантъ07:21

Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услуг

Агентство Москва06:33

Принят закон о регулировании рынка электронных платежей

Государственная Дума РФ06:33

Apple Pay обяжут отчитываться перед Центробанком

Парламентская газета08:58

Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов

ТАСС06:57

Законопроект, направленный на развитие маркетплейсов в России, Госдума приняла в первом чтении

Inform-24.com23 июня в 07:31
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет

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В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
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В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
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Экономика

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Уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, подозреваемого в отправлении прохожих в Москве, переквалифицировано со статьи «Кража» на «Разбой».
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В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ

В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
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На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
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Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
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Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
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36-летняя Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей — 10-летнюю Марусю, которую она родила в первом браке с Юрием Будаговым и 3-летнюю Тею от нынешнего мужа бизнесмена Курбана Омарова.
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Абоненты «Билайна» жаловались на сбой в СМС-оповещении от банков

Утром 25 июня пользователи платежного сервиса Chronopay начали жаловаться, что им перестали поступать sms-оповещения от банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Павел Врублевский.
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Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
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Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»

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В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
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Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.
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Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
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В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
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«Краснодар» получил отказ от лучшего бомбардира «Сент-Этьена»

В минувшем сезоне Хазри стал лучшим бомбардиром Сент-Этьена, забив 14 мячей в 35 играх за клуб.
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