Экономика
Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежейКоммерсантъ 07:21
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Религия
УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее
Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Мантуров заявил о готовности С-500 «Прометей» к серийному производству
Глава Минпромторга подчеркнул, что в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики новейшей ЗРС и она готова к запуску в серийное производство.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
Дума Екатеринбурга просит Куйвашева остановить рост тарифов ЖКХ
Главу региона просят остановить рост тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу «светофор»
Предполагается, что вода на этой карте будет маркироваться, как и продукты питания, по принципу светофора.
Обновлено в 05:48
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Технологии
У «Вымпелкома» произошел сбой
«Ведомости» направили запросы «большой четверке» операторов, сбой подтвердили в «Вымпелкоме».
Обновлено в 06:34
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург
Обновлено в 03:27
Политика
Евкуров не связывает свою отставку с протестами жителей Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его отставка не связана с акциями протеста в регионе из-за соглашения о границе с Чечней.
Обновлено в 07:26
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Общество
Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей
"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06
Здоровье
В Красноярске изъяли партию мяса с возбудителями листериоза
Обновлено в 02:40
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову надо спасать»
Коллеги присоединились к переживаниям поклонников певицы Марины Хлебниковой, которая в ноябре прошлого года пережила тяжелый удар судьбы.
Обновлено в 03:55