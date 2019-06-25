Экономика

Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежейКоммерсантъ 07:21

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay.
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Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей

Коммерсантъ07:21

Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов

ТАСС06:57

Депутаты приняли в 3 чтении проект о регулировании рынка электронных платежных услуг

Дума ТВ06:33

Депутаты усилили контроль за платежными приложениями

Право.ру06:35

Принят закон о регулировании рынка электронных платежей

Государственная Дума РФ06:33

Госдума приняла закон об усилении контроля за рынком платежных услуг

Агентство Москва06:33

В России будут законодательно регулировать работу платёжных приложений

Парламентская газета07:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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