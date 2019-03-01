Экономика
Госдума приняла закон о регулировании электронных платежейBFM.ru 08:12
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий взаимоотношения банков и организаций — поставщиков платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay или MirPay.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России в организацию
Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию на июньскую сессию, однако возможность оспаривания её полномочий остается.
Обновлено в 03:22
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Юнус-Бек Евкуров попросил об отставке
Полномочия Евкурова истекают лишь в 2023 году. Однако, об отставке он попросил главу государства досрочно.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии
На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Общество
Руденя передал Путину благодарность от «Вагонзавода» за заказы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 08:01
Общество
На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Обновлено в 07:32
Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
Обновлено в 04:14
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину
Обновлено в 09:21
Политика
Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме
Главы МИД РФ и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид по итогам переговоров подписали во вторник соглашение о взаимной отмене виз.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Госдума приняла во II чтении поправки к бюджету на 2019 год
Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
Обновлено в 07:31
Политика
Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ по России позорным
По мнению Керсти Кальюлайд, не исчезла ни одна из причин лишения Москвы права голоса Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой принятой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas
На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.
Обновлено в 03:24
Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 02:58
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS
В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Общество
Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости
Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51