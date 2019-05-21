Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимациюRT на русском 06:23
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
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Закон был разработан нашими коллегами – депутатами Государственной Думы во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, и его очень ждут сотни тысяч наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 06:07
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Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Политика
У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты
Обновлено в 04:28
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский уволил главу Генштаба Украины Муженко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Муженко с поста главы Генштаба Украины.
Обновлено в 12:02
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому
Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке
Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями
В Магнитогорске пожарные тушат возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей
Сборная Чехии в упорной борьбе обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею
Со счетом 5:4 сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии 21 мая на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 10:17
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Сын отметил день рождения без Орбакайте
Сегодня, 21 мая, свой день рождения отмечает старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Технологии
Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music
«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
Спорт
Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Сын Любови Полищук обнародовал редкие фото актрисы в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Футбол
Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне
Обновлено в 00:31
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41