Политика

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМДПарламентская газета 09:05

На пленарном заседании 18 июня Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Сергей Цеков
Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект
 Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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