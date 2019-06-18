Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМДПарламентская газета 09:05

с чего всё началось

Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.

На пленарном заседании 18 июня Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022 Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Происшествия В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.

Общество AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Армия и оружие Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Общество Семья Виктора Бута в сентябре посетит его в американской тюрьме Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

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Музыка На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.

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Политика Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.

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